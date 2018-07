Ikkje gode nok rutinar

Molde kommune braut lova i samband med at ein eldre mann ved ei feiltaking fekk i seg eit stoff han trudde var medisin, meiner fylkesmannen. Mannen blei frakta til sjukehus der han døydde av skadane han blei påført, skriv rbnett. Dei pårørande klaga, og konklusjonen er at kommunen ikkje hadde gode nok rutinar som sikra at pasienten ikkje fekk i seg produktet.