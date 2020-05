Ikkje fornøgd med tiltakspakke

Det kriseramma offshoreselskapet Havila Shipping i Herøy meiner tiltakspakken for petroleumsnæringa ikkje held. Havila støttar dermed Equinor-sjef Eldar Sætre som meiner at regjeringa må auke oljesatsinga. – Det er kutta kraftig i investeringane frå oljeselskapa på grunn av oljeprisfallet og korona. Det medfører lågare aktivitet for oss, noko som kan bety fleire båtar i opplag og færre arbeidsplassar både til sjøs og på land, seier Njål Sævik i Havila. Han seier han har forståing for at mange no seier at ein må satse mindre på olje, men trur at den fossile energikjelda blir viktig i mange år framover. – Difor må vi kombinere det med eit fokus på det miljøvennlege og å utvikle ny teknologi, seier Sævik.