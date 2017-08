Ikkje fellingsløyve for jerv

– Det er ikkje aktuelt å gi fellingsløyve for jerv i Gråsteindalen i Norddal. Det seier Marianne Aas Halse i miljøavdelinga hos Fylkesmannen. Bønder som har sau på beite i området har kome over døde dyr og dyr med store skadar dei siste dagane, som stammar frå jerveangrep. Aas Halse seier fylkesmannen ikkje gir fellingsløyve fordi Gråsteindalen ligg i yngleområde for jerv, der husdyr må vike for rovdyr. Ho oppmodar bøndene til å sanke sauar for å unngå ytterligere skade.