Ikkje fare for Brusdalsvatnet

Det er så langt ikkje fare for forureining i Brusdalsvatnet etter trafikkulukkene like før Digerneset i Skodje tidlegare i dag. Brusdalsvatnet er drikkevasskjelda til store delar av Ålesundområdet. Ein lastebil hamna i grøfta på grunn av glatte vegar og det skal ha leke olje frå bilen. Brusdalsvatnet har no blitt undersøkt og det ser greitt ut så langt, opplyser Kjetil Iversen i 110-sentralen i Møre og Romsdal. Brannvesenet har no tømt tanken på lastebilen for olje.