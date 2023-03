Ikkje avklart kven som blir ny direktør

Ny direktør for Helseplattforma blei ikkje avklart i det ekstraordinære styremøtet i går kveld. Styrets leiar og nestleiar har fått fullmakt til å konstituere ny direktør. Førre veke blei det kjent at på grunn av systemfeil kom over 16.000 e-postar ikkje fram til rett mottakar, og direktør for helseplattforma, Torbjørg, Vanvik gjekk av.