Ikkje aktuelt å stenge ned

Kommunelege i Ålesund Aleksander Linge Sommerdalen seier at dei så langt ikkje kjem til å stenge offentlege plassar. Ein person frå Viken som var på besøk i Ålesund var mellom anna innom Bybadet i Ålesund, Barnas Leikeland i Spjelkavik og Stordal Alpinsenter, har testa positivt for mutert koronasmitte. Kommunelegen seier at dei venter for å sjå korleis situasjonen utviklar seg.