Ikke sett dette på mange år

Ved Mellemverftet i Vågen Kristiansund går vannet tirsdag formiddag langt over gangbroa. Så høy vannstand har de ikke sett siden 1993. Tirsdag formiddag var det en gruppe turister som ble fanget av vannet her slik at det måtte lages bruer for å få geleidet dem over. Ifølge prognosene kan flotoppen i Kristiansund bli på 318 centimter og det er ventet at vannzstanden vil være på sitt høyeste klokka 12:30.