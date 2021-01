Ikke overrasket over nedbemanning

Bjarne Pettersen, hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet i Ulstein-konsernet sier til Sunnmørsposten at han ikke overrasket over nedbemanningen i Ulsteingruppa. – Det er ordremangel, og vi har ikke arbeid, så dette har vi ventet på. Vi er for mye folk. Det er selvsagt ikke noen gledens dag, men vi må tilpasse oss forholdene, sier Pettersen.