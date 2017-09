Ikke overrasket over brudd

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Tore Johan Øvstebø, er ikke overrasket over at partiet trekker seg fra forhandlingene om borgerlig regjeringssamarbeid. I kveld konkluderte partileder Knut Arild Hareide med at det ikke er mulig å få til en blågrønn regjering, og at det er uaktuelt med et regjeringssamarbeid med Frp. Øvstebø viser til at KrF før valget var tydelig på at en ikke ønsker å sitte i regjering med Frp. Dermed går KrF i opposisjon, men vil ikke felle regjeringa, sier Øvstebø.