Ikke noe raskere festivalsvar

Kulturministeren erkjenner at det ser mørkt ut for norske festivaler denne sommeren, men har likevel ikke framskyndet en avgjørelse, slik arrangørene ber om. Regjeringen har så langt bestemt at arrangementer er forbudt fram til 15. juni. I en epost til Aftenposten skriver kulturminister Abid Q. Raja (V) at han har forståelse for behovet for en rask avklaring. Samtidig kan han ikke svare på hvorfor det ikke kommer en raskere avklaring om festivalsommeren. Både Moldejazz og Momentium venter spent på avgjørelsen.