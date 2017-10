Ikke mistanke om noe kriminelt

Politiet mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd etter at en mann ble funnet død ved Rangøya i Averøy kommune søndag kveld. Det skriver Tidens Krav. Ut i fra det politiet vet så langt i etterforskningen tyder det på at det har skjedd en ulykke, men det er for tidlig å konkludere. Fordi det var et uventet og plutselig dødsfall vil mannen ifølge avisa bli obdusert.