Ikke medhold i PFU

Peder Jensen, kjent som «Fjordman», mente Vårt Land i en lederartikkel drev grov personsjikane mot ham. Det var ikke Pressens Faglige Utvalg (PFU) enig i. Saken ble behandlet i PFU tirsdag, skriver Journalisten. I lederartikkelen heter det at «Peder Jensen er uten juridisk skyld i terrorangrepene 22. juli. Det er likevel et faktum at hans skriverier var viktig politisk ammunisjon for Anders Behring Breivik.» – Avisen sier mer eller mindre rett ut at mine ord er skyld i drap, skriver Jensen i klagen. PFU mener imidlertid at avisa ikke brøt de punktene i Vær varsom-plakaten som den var innklaget for.