Ikke livstruende

Ingen av de to som ble fraktet med helikopter til sykehuset i Ålesund etter ulykken på Eidet mellom Hareid og Ulstein i går ettermiddag, har livstruende skader. Det opplyser politiet til NRK. Ulykken skjedde like før klokka 16 og det ble opplyst at den ene var kritisk skadd og den andre alvorlig.