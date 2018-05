Ikke la deg skremme av flaggreglene

Det norske flagget skal kun henge ute i dagslys, tidligst oppe fra klokken 08.00 og skal senest være nede innen klokken 21.00.

Vi har 16 offisielle flaggdager i Norge, og i mai står flaggdagene i kø. Reglene for hvordan flagget skal håndteres får nok flere til å la være å flagge, mener flaggekspert Jan Oskar Engene.

Jeg er litt redd for at man er litt for fundamentalistisk med reglene. Jan Oskar Engene

Mener vi kan være litt friere med heising av flagg

For nesten 200 år siden la Frederik Meltzer frem sitt forslag om utformingen av det norske flagget. Flagget skulle ha frihetens farger, fortalte han. Nemlig rødt, hvitt og blått.

Flagget ble vedtatt i 1821, men ble ikke Norges offisielle flagg før etter unionsoppløsningen i 1905.

Ifølge flaggregler skal det norske flagget kun henge ute i dagslys, der det tidligst skal være oppe klokken 08.00 om morgenen. En privatperson med flaggstang kan derimot stå fritt til å flagge når og slik som vedkommende vil.

Flaggekspert Jan Oskar Engene, leder for Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– På 17. mai tror jeg folk flest respekterer offentlig flaggdag og at det skal opp tidlig på morgenen. På de andre dagene flagger nok ikke alle fordi man ikke er hjemme klokken 08 om morgenen og klokken 21 om kvelden. Da fører det til at flaggstangen blir stående naken, sier Engene.

Han forteller at han vil at folk ikke skal være redde for enten forsove seg, eller glemme å se på klokka.

– Jeg vil oppfordre folk til å se litt friere på dette. La heller flagget heises opp noen minutter for sent, eller at det tas ned litt for sent. Det er bedre enn at man ikke flagger i det hele tatt.

Retningslinjer for flaggbruk Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Man skal behandle et flagg med respekt.

Et flagg skal aldri berøre bakken.

Privatpersoner skal flagge med handelsflagget, mens staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge.

Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke.

Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde.

Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang.

Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på.

Et ødelagt eller slitt flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre.

Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge.

Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).

Endring i bruksområde

Det norske flagget skal behandles med respekt, som blant annet betyr at flagget aldri skal berøre bakken.

Regler for hvordan og når man bruker det norske flagget er i endring. Tidligere kunne flagget bli brukt som duk eller kunne bli hengt over en talerstol.

Bilde tatt da Karsten Warholm ble verdensmester i 400 meter hekk i London i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nå brukes flagget som et motiv til ansiktsmaling eller flagget blir brukt som en kappe på idrettsutøvere som har gått først over målstreken.

– Det tror jeg er et tegn på glede og tilhørighet. Bruken og oppslutningen om flagget har dreid over tid, og det er ikke snakk om manglende respekt at vi bruker flagget på nye måter, forteller Engene.

Selv eier ikke Engene flaggstang. Han bor i blokk og går derfor for den alternative løsningen – balkongflagg.

– Der tror jeg at folk opplever de har langt større frihet enn med en stor frittstående flaggstang. Folk tar tidspunktene og reglene litt mer med ro og det tror jeg folk kan lære av.