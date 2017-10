Ikke konsolidering - ikke tilskudd

Fylkestinget avviste mot 15 stemmer et forslag om at Ishavsmuseet på Brandal kan få tilskudd uten å være en del av en regional konsolidering. Ordfører i Hareid, Anders Riise som også representerer Høyre i fylkestinget, mener det er lite raust. Ishavsmuseet sa nei til å være en del av Sunnmøre museum, og leder i utvalget for kultur og folkehelse, Marit Krogsæter fra Senterpartiet, sier Ishavsmuseet er velkommen til å bli en del av en konsolidert enhet.