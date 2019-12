Ikke i mål med fiskeriavtale

Norge og EU er ikke i mål med fiskeriavtalen for 2020, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Avtalen skulle ha vært på plass fredag 6.desember, men partene skal møtes igjen i Bergen. Det gjenstår å bli enige om forvaltningstiltak for torsk i Nordsjøen som kan ivareta både bestanden, yngel og yrkesfiskerne neste år. – Vi har lagt et godt grunnlag og er enig på de fleste områdene i avtalen, men vi har ulik tilnærming til forvaltningen av torsk i Nordsjøen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.