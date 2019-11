Ikke forlenget frist for vindkraft

NVE melder at det ikke vil bli gitt forlenget frist utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land og har i dag sendt brev til alle konsesjonærer for vindkraft i Norge. – Dette er datoen ordningen med elsertifikater avsluttes. Frister for idriftsettelse kan forlenges fram til denne datoen, men vil normalt ikke forlenges utover dette, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Til Sunnmørsposten opplyser NVE at dette ikke gjelder Havsul 1, det planlagte større vindkraftverket i havet noen kilometer utenfor Harøya og Ona.