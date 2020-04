Ikke flertall for fødeavdeling

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol, sier partiet ikke vil støtte kravet om at fødeavdelingen i Kristiansund skal opprettholdes etter at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde står ferdig. SV, Sp og Frp foreslår dette når Stortinget skal behandle nasjonal helse- og sykehusplan 12. mai, men får ikke flertall nå, melder Tidens Krav