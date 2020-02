Ikke fare for spredning

Plasthallen som har brent ned i Gursken på Sunnmøre lå tett inn til en produksjonshall, men det var ikke fare for spredning av brannen. Det sier operasjonsleder i Sunnmøre politidistrikt, Tor-Andre Gram Franck. Plasthallen er totalt nedbrent og brannmannskapene gjennomfører etterslukking. det er ikke meldt at det skulle være noen personer inne i hallen da brannen startet, sier Gram Franck. Det er foreløpig ikke mulig å si noe om hvor store verdier som har gått tapt i brannen eller hva som var årsaken til at det startet å brenne, sier han.