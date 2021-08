Ikke bekymret over tett kampprogram

Trener Erling Moe forventer at Molde skal tåle det tette kampprogrammet. I morgen fortsetter elitserien der Molde møter Haugesund og Kristiansund spiller borte mot Viking. Molde som leder serien med fem poengs forsprang, er inne i en periode der de spiller to kamper i uka, flere uker på rad. Men Moe sier til NRK at dette er noe som ikke bekymrer ham