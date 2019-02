Ikea skrinlegg planane

Ikea skrinlegg planane om fire store nye varehus i Vestby, Vestfold, Ålesund og Tromsø. Tomtene Ikea har kjøpt blir no selde. I 2015 vart det meldt at Ikea i Ålesund ville gi arbeid til 250 personar, men no blir det altså ingen av desse planane. I slutten av august kom det fram at Ikea stengjer alle servicekontora i Norge. Det gjaldt servicepunkta på Skøyen i Oslo, i Ålesund og i Tromsø. 17 heil- og deltidstilsette i Ålesund mista jobben tre år etter at servicekontoret såg dagens lys. Ikea kjøpte tomta på Moa av Ålesund kommune for 47,5 millionar kroner i 2016.