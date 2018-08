Ikea legger ned

Ikea stenger alle servicesentrene i Norge, melder Dagens Næringsliv. Det gjelder møbelgigantens servicepunkter på Skøyen i Oslo, i Ålesund og i Tromsø. I en pressemelding skriver Ikea at 17 heltids- og deltidsansatte i Ålesund blir berørt av omleggingen. Det er om lag tre år siden IKEA lanserte Service & Pick-up point i Ålesund. Lokalene i Ålesund holder åpent for kunder til 30. november. Planene for nye varehus i Ålesund, Vestfold, Tromsø og Vestby har i flere år avventet en endelig investeringsbeslutning. Nå varsler Ikea Norge at de er nødt til å ta stilling til planene på nytt.