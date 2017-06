Idrettsleder dømt til fengsel

Ein idrettsleiar frå Nordmøre er dømt til fengsel i 18 dagar på vilkår etter at han tok pengar frå ein innskotsautomat. Mannen tok 43 000 kroner som tilhøyrde Normisjonen, men banken hadde videoopptak frå hendinga. I retten vedgjekk mannen at han tok pengane og at han skjønte at dei tilhøyrde nokon andre.