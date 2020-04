Idretten har søkt om kompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet bekreftet onsdag å ha mottatt i alt 2324 søknader fra idrett, kultur og frivilligheten til kompensasjonsordningen for tapte inntekter i mars og april. I Møre og Romsdal er det snakk om 134 søknader og det er søkt om 15.605.291 kroner. Totalt i Norge har det kommet inn søknader om kompensasjon på 371 millioner kroner og av disse er 264 millioner alene til idretten. – Dette er penger som vil bli utbetalt raskt hvis det er slik at søknadene oppfyller kriteriene, sier kulturminister Abid Raja til NTB. Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars til 30. april og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene som følge av viruskrisen.