I. P. Huse nedbemannar

Vinsjprodusenten I. P. Huse på Harøya skal gjennom ein større nedbemanningsprosess for å tilpasse seg mindre etterspørsel, som følgje av nedgangen i offshore-bransjen. Det melder selskapet i ei pressemelding. Selskapet har 112 tilsette, og lagar vinsjar til ankerhandteringsskip, samt forankring til boreriggar. – Det er klart at det er store konsekvensar for bedriften og dei som jobbar her. Dette er veldig tungt og trist, og det er dei tilsette vi tenkjer på, seier dagleg leiar Morten Hopland til NRK.