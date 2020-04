I varetekt til flyet går

To rumenske brør som er dømde for valdtekter mot to mindreårige jenter i Romsdal, er varetektsfengsla i to veker. Ifølge Åndalsnes Avis skulle dei to bli uttransporterte av landet nyleg, men på grunn av korona-situasjonen er det utsett. Retten meiner det er gjentakingsfare dersom brørne blir sette fri og får halde dei fengsla til flyet går.