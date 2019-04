I spørjetimen i dag

Senterpartiet pressar no helseminister Bent Høie hardt på at han skal gripe inn mot helsekutta som skjer i Møre og Romsdal. Nedlegging av fødetilbodet i Kristiansund og innsparingane i rehabilitering har vore oppe både i skriftlege spørsmål til statsråden og i spørjetimen. I dag tar tre Senterpartirepresentantar opp spørsmåla i spørjetimen – blant dei stortingsrepresentant Geir Inge Lien. – Eg forventar at Høie kjem på bana. Han kan ikkje skjule seg bak føretaket. Høie må snu, seier Lien til NRK.