I gang med undersøkingar.

Havarikommisjonen har i dag gjort undersøkingar om bord i Giske-trålaren Nordstar. Ein mann omkom i ei ulykke om bord i båten søndag kveld. – Ulykka skjedde under arbeid i ein tank. Vi har i dag jobba for å finne ut kva som skjedde og snakka med dei som var nærast ulykka, seier Bjørn Bratfoss, undersøkingsleiar i Havarikommisjonen. Han vektlegg likevel at dei er i startfasen av undersøkingane, og at dei no prøver å skape seg eit bilde av det som har skjedd.