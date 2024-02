I fengsel for promillekøyring

Møre og Romsdal tingrett har dømt ei kvinne til fengsel i 24 dagar for bilkøyring med ei promille på 2,59.

I retten forklarte kvinna at ho hadde byrja å drikke kvelden før - og at ho var bakfull morgonen etter, og at ho difor tok eit glas vin - før ho køyrde eit barn til skulen.

Politiet rykte ut til staden då dei fekk melding om at kvinna køyrde vinglete.

I tillegg til fengselsstraff misser kvinna førarretten i 2 år og 6 månader, og ho må betale ei bot på 10 tusen kroner.