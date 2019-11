I fengsel for heleri av båt

En mann i 50-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til sju måneder i fengsel for heleri, melder Sunnmørsposten. Ifølge retten kjøpte han en fritidsbåt med en verdi på rundt en million kroner til tross for han visste at den var stjålet. Fire av de sju månedene gjøres betinget med en prøvetid på to år. Mannen må også betale 450.000 kroner i erstatning til et forsikringsselskap.