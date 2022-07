I dialog med biskopen etter kvinnenekt

Det finst prestar i Møre som har problem knytt til kvinnelege prestar, vedgår biskop Ingeborg Midttømme. Ho seier i ei pressemelding at vedkommande er i dialog med biskopen og at bispedømmet gjer vedtak etter drøftingar med tillitsvalde. Dialogen har som mål at ingen prest lenger kan hevde at dei har rett til å avstå samarbeid med andre prestekollegaer.