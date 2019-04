– Det betyr alt for oss å halde fjorden rein. Geiranger har ein UNESCO-status å ta vare på, seier direktør i Geirangerfjorden verdsarv, Katrin Blomvik Blomvik.

Ho trur at vi vil sjå ei betydeleg betring rundt miljøutfordringane på fjorden innan fem år, og at rydding av søppel er viktig for å få det til.

Startskotet for den nasjonale ryddedugnaden gjekk nettopp i Geiranger måndag morgon.

– Det var meir enn eg trudde, seier Lars Ivar. Han går på Geiranger skule, og har vore med på å plukke langs stranda i turistbygda. I dag har det vore elevane sin ryddedag over heile landet.

Samla inn 2700 tonn

«Hold Norge Rent» arrangerer årleg ei heil veke med dugnad. Heile fjoråret fjerna frivillige nesten 2700 tonn plast og søppel frå naturen. Nytt i 2019 er at aksjonen er delt opp i ulike tema for kvar dag.

Strandryddeveka Ekspandér faktaboks Måndag 29. april - Barnehagar og skular Tysdag 30. april - Båtfolkets dag Onsdag 1. mai - #5forhvalen Torsdag 2. mai - Rydd med jobben Fredag 3. mai - Dykke- og vasseaksjonar Laurdag 4. mai - Strandryddedagen 2019 Sundag 5. mai - Mikroplast- og småplastrydding

– Det har vore ein markant pågang av frivillige som vil vere med ut og rydde. Då vi begynte i 2011 var det i underkant av 4.000 som var med. I fjor var det 100.000 som rydda, seier aksjonsleiar Fanny Pindsle.

Alle som ønsker å bidra blir oppfordra til å melde inn ryddeaksjonar i Hold Norge Rents «ryddeportalen». Dette byggjer grunnlaget for ei nasjonal oversikt over kor det blir rydda og biddreg til å kartleggje kvar det blir forsøpla.

Leiar for Geiranger verdsarv trur det tek fem år før ein får bukt med miljøutfordringane rundt fjorden. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Plukka plast i 50 år

Hold Norge Rent arrangerte den aller første dugnaden i Oppland tilbake i 1969. Det var då flåfklypa-karakteren Ludvig skal ha blitt skapt av Kjell Aukrust for å vere maskot, ifølge foreininga.

I Harpefoss i Sør Fron kommune har ei stor mengd skuleelevar samla seg for å plukke plast langs ei av landets største elver, Gudbrandsdalslågen. Prosjektleiar for Hold Innlandet Rent, Ingvild Johanne Aarhus, seier ho er overvelda av responsen. Over 2.000 personar har meldt seg på ryddinga i regionen.

– Eg trur plast er utruleg aktuelt no, og det er sterke bilete som sit att enno frå den kvalen som var fylt med plast. Søppelet går i elva, og hamnar i sjøen til slutt, seier Aarhus.

Ungane har funne alt frå drikkekontainere og plastglass, til dekk og batteri frå bil.

– Det er utruleg mykje avfall, du vil ikkje tru alt vi finn langs elvene, fortel ho vidare.

Hundre elevar frå Harpefoss skule var med og rydda langs Gudbrandsdalslågen på måndag. Foto: Ole Martin Sponberg

– Vi får ei god framtid

Tilbake ved Geirangerfjorden har ungane funne både bildekk, madrassar, restar av rundballeplast, tau og ledningar. Ungane synst det både er morsomt og gjevande å vere med, og kanskje veks det til ein ny Thunberg etter arbeidsdagen.

– Eg synst det er morsomt for å vere med og hjelpe til. Vi får noko igjen for det, vi får ei god framtid, fortel Andrea i skjetteklasse på Geiranger skule.