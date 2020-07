I år er Moldejazz Norges største festival

Mandag ble årets utgave av Moldejazz åpnet, men i år er alt annerledes enn det pleier. Sentrumsgatene er vanligvis full av folk denne dagen, men nå var det bare 200 som fikk komme til åpningsseremonien av smittevernhensyn. En av dem var kulturminister Abid Raja. Han gratulerte publikum med 60-årsjubileet fra scenen.

– Vanligvis preges jo Sommer-Norge av festivaler. En kulturministers oppgave er å kjøre rundt og åpne dem, og i år blir Moldejazzen en av de veldig få som arrangeres, sa Raja i åpningstalen.

Normalt selges det om lag 60 000 billetter til Moldejazzen. I år er det snakk om knappe 3000, og likevel er jazzfestivalen sommerens største festival her i landet.

ÅPNET DEN SEKSTIENDE FESTIVALEN: Abid Raja omtalte Moldejazzen som «en bauta» i Festival-Norge. Foto: Silje Kilmork Vemøy / NRK

Hyllet årets Artist in Residence

Kulturministeren kom også med en hyllest til Karin Krog – 84-åringen som ofte blir beskrevet som jazz-Norges ubestridte førstedame og som skal opptre hele fire ganger under årets festival.

– Hun er selve dronningen av norsk jazz. Det er noe veldig symbolsk over at Karin sang på den aller første jazzfestivalen i 1961, og nå opptrer som «Artist in residence-artist» 60 år etter, sa han.

– The impossible festival

45 arrangementer og 35 mer eller mindre utsolgte konserter skal fylle Molde by frem til lørdag, og festivalsjef Hans-Olav Solli røper at mange små konserter har vært grunnen til at det er mulig å gjennomføre festivalen i det hele tatt.

FORNØYD FESTIVALSJEF: – Hans-Olav Solli er klar for eventuelle problemer som må løses underveis i festivalen, men tror ikke smitteutfordringer blir ett av dem. Foto: Silje Kilmork Vemøy / NRK

– Dette er «The Impossible festival». Moldejazzen er så mye mer enn arrangementer på over 500 personer. Det handler om de små konsertene, sier Solli.

Planla nærmest hele festivalen på nytt

Festivalen måtte tilrettelegges etter publikumsrestriksjoner og smittevernregler, og de planlagte utenlandske artistene ble erstattet med norske navn. De har også valgt å strømme 10 av konsertene sine, slik at flere kan nyte god jazz også i år.

– Det har blitt mange ekstra arbeidstimer, men vi er utrolig glade for at vi fikk muligheten til å lage festival i det hele tatt. Det er nå snakk om en uavbrutt rekke siden 1961, sier Solli.

Etterlengtet dytt for kulturbransjen

På tross av sin beskjedne størrelse, gir årets jazzfestival oppdrag til over 200 musikere og leverandører av teknisk utstyr. Ikke minst bidrar den til inntekt for restauranter og handelsstanden i Molde.

– Det er utrolig mange ringvirkninger av det å lage en festival, sier Solli.

Han er imidlertid ikke bekymret for store folkemengder og smittevernhensyn.

GOD AVSTAND: Publikum har fått nummererte plasser i god avstand fra hverandre, et av tiltakene som skal ivareta smittevernet under årets konserter. Foto: Silje Kilmork Vemøy / NRK

– Når folk ser hvilken jobb vi har gjort for å legge ting til rette, tror jeg de vil føle på oppfordringen om å følge retningslinjene. Så får vi håpe at byens utesteder gjør det samme, sier festivalsjefen.