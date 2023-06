I 130 og 166 kmt/t over Lepsøybrua

UP stoppa to bilar etter å ha målt gjennomsnittsfarta over Lepsøybrua seint torsdag kveld. Bilane blei målte til 130 og 166 kilometer i timen. Begge bilførarane er 19 år, og begge blei fråtatt førarkortet. Det blei og oppretta straffesak.