Hyttebok frå helvete» ut i verden

Forfatteren Are Kalvøs bok, der han forsøker å forstå det han selv kaller friluftshysteri, er solgt til fem europeiske land. Dessuten har det kommet inn bud for å oversette «Hyttebok frå helvete» til engelsk, ifølge Kalvøs agent i Stilton Literary Agency. I et intervju i BBC-programmet Newsday sist uke, forklarte Kalvø at han har følt behov for å korrigere den offentlige diskursen om norsk natur. – Jeg følte behovet for å si at noen ganger er det å være ute i naturen til og med kjedelig, sier Kalvø i intervjuet.