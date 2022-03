Hyra privatetterforskar for å spane

Den tidlegare kjæresten til Ole Ødegård forklarte for retten i dag at ho hyra privatetterforskar for å spane på Ødegård. Dette betalte ho 30 000 kroner for. Den tidlegare kjæresten ønskte å finne ut kvar sorenskrivaren oppheldt seg i det forholdet var i ferd med å bli avslutta. I retten i dag heldt ho fast på at dei to var kjærestar lenge etter at Ødegård forklarte for retten at det var slutt.