Hyllet Ap-ordfører Aurdal

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre hyllet jobben Eva Vinje Aurdal har gjort som ordfører i Ålesund, da han var med under Arbeiderpartiets valgkampåpning tirsdag. Arbeiderpartiet har 12 ordførere i Møre og Romsdal i dag, og risikerer å miste flere av disse posisjonene etter høstens valg. Men Gahr Støre sier det er viktig å beholde ordføreren i Ålesund. – Det er veldig viktig fordi det er en fenomenal ordfører i Ålesund og hun betyr mye for hele Arbeiderpartiet. Hun har vært en veiviser ut av det økonomiske uføre for byen og hun gjør byen bedre å bo i, sier Gahr Støre.