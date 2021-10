Hydrogenanlegg kan bli lønnsomt

Det kan bli lønnsomt med hydrogenanlegg på Smøla. Det er konklusjonen i en analyse som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort.

Konklusjonen er at det fortsatt er mye som må på plass før et produksjonsanlegg for hydrogen kan bli realisert, men det er mulig å gjøre det lønnsamt.



Planen er å bygge anlegget på Vikan havn på Smøla. Dette vil være et knutepunkt for båter som seiler langs norskekysten.

En av utfordringene er å øke antall brukere av hydrogen. Det er få skip, båter, busser og lastebiler som kan benytte hydrogen som drivstoff i dag.