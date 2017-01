Hybridbiler ga økt nybilsalg

8278 person- og varebiler ble solgt i Møre og Romsdal i 2016 viser statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV. Dette er en økning på 220 biler fra året før.

Leder i Nordmøre og Romsdal Bilbransjeforening, Steinar Grip, er overraska over at det ble økning.

– De fleste av oss hadde venta nedgang i bilsalget og så får vi en relativt bra oppgang, sier Grip. Økninga er faktisk større enn på landsbasis.

Steinar Grip ble overraska over at det ble økt nybilsalg i fylket. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi ser at plug in hybrid er kraftig økende, spesielt i Romsdal og på Sunnmøre. I Romsdal er også varebilsalget i sterk vekst etter svakt varebilsalg foregående år. Også på Nordmøre er det økning i varebilsalget, mens det er nedgang i personbilsalget. Nordmøre har hatt veldig bra bilsalg de siste åra. Nedgangen nå er nok en korreksjon i forhold til det gode salget vi har hatt der tidligere, sier Steinar Grip.

Elbilsalget gikk ned

I flere år har det vært en stadig økning i salget av elbiler, men i fjor snudde det og vi fikk en reell nedgang på 15 prosent.

– Kraftigst var nedgangen i elbilsalget på Sunnmøre og på Nordmøre der markedet så ut til å være litt metta, sier Steinar Grip.

I alt ble det 652 elbiler i Møre og Romsdal i 2016.

Hybrid og plug in hybrid tar over mye av markedet fra elbil og det ble solgt vel 1600 biler med slike hybridmotorer i fjor – likt fordelt på hybrid og plug in hybrid og disse utgjør nesten 20 prosent av nybilsalget.

Diesel fortsatt på topp

Men fortsatt er dieselbiler førstevalget for flertallet av bilkjøperne. I Møre og Romsdal hadde 48,5 prosent av bilene dieselmotor, men diesel taper terreng og salget gikk ned med nesten 10 prosent.

Også bensin er mindre populært enn før men har fortsatt 23,7 prosent av markedet.

Marked i endring

Den erfarne bilselgeren Hans Jørgen Kjøl hos Auto 8–8 i Kristiansund ser et bimarked i stor endring men også at de fleste nybilkjøpere fortsatt velger diesel. Rene bensinbiler selges det færre av.

– De fleste bilkjøpere tenker fortsatt drivstoffkostnader pr. mil og der er diesel så langt billigere enn bensin, sier han.

Hans Jørgen Kjøl har vært med på suksessen med salg av elbiler i Kristiansund – nesten 500 Nissan Leaf opp gjennom de siste åra, mye takka være at elbilene har spart bompenger og kjørt gratis i Atlanterhavstunnelen.

Bilselger Hans Jørgen Kjøl har solgt utrolig mange elbiler av denne typen på Nordmøre, men sier mange nå er usikre i valget mellom diesel, bensin, elbil eller hybrid. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Men nå forsvinner mange av de lukrative fordelene for elbiler og de må betale parkering som alle andre. Og med rekordhøye diesel- og bensinpriser etter avgiftsøkning ved årsskiftet, så blir 2017 et spennende år for bilsalget.

Stor usikkerhet

– Mange er usikre og søker råd, sier Hans Jørgen Kjøl. Og det er kanskje også farlig å gi råd slik som markedet utvikler seg. Plutselig snur det og da blir vi bilselgere skyldige, så bilkjøperen må ta vurderinga sjøl, sier Kjøl.