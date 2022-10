Kjendishvalen nærmer seg folksomme områder – forsker er bekymret

Hvaldimir, også kjent som «Hvaldi», ble verdenskjent etter at han dukket opp ved Finnmarkskysten i 2019.

Det ble også spekulert i om han var en russisk spionhval.

Siden den gang har han sakte, men sikkert bevegd seg sørover. Den siste tiden har kjendishvalen blant annet oppholdt seg ved et oppdrettsanlegg i Averøy kommune.

– Vi starta tidlig på morgenen, så det var mørkt rundt oss. Plutselig ser jeg en hvit skikkelse fremfor båten, og det var jo Hvaldimir da. Det var nesten så jeg trodde jeg drømte.

Det sier Knut Bævre, driftstekniker ved Mowi Leite, som beskriver møtet som en opplevelse for livet.

Hvaldimir ser ut til å stortrives ved oppdrettsanlegget på Leite i Averøy. FOTO: THOMAS STORMO Du trenger javascript for å se video. Hvaldimir ser ut til å stortrives ved oppdrettsanlegget på Leite i Averøy. FOTO: THOMAS STORMO

Var redd for å skade ham

Tidligere i år kom det frem at organisasjonen OneWhale ønsket at Hvaldimir skulle få sin egen fjord i Finnmark.

Hovedgrunnen er fordi hvithvalen har oppholdt seg i nærheten av oppdrettsanlegg langs kysten, noe de frykter kan føre til farlige situasjoner med mennesker og at Hvaldimir lager hull på laksemerdene.

Men Bævre var ikke bekymra for ødeleggelser.

– Han var ikke borti merdene. Det var null bekymring fra vår side. Vi var mest bekymra for at vi skulle komme borti ham med propellen på båten, sier Bævre.

Hvaldimir fulgte etter båten deres hele tiden, også når de kjørte fra merde til merde.

Det førte til at arbeidsfolket dro seg bortover med tau istedenfor å bruke motorkraften, for å unngå at kjendishvalen skulle bli skadd.

Foto: Thomas Stormo

– Kan føre til stress

Hvalforsker ved UiT Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen, er bekymra for at Hvaldimir skal trekke seg enda lengre sørover.

– Det er ikke heldig for ham å dra lenger sør. Det hadde vært bedre om han hadde holdt seg et sted nå, eller dratt nordover igjen. Nettopp fordi det fort kan bli for folksomt for ham.

Ifølge hvalforsker Audun Rikardsen har hvithvalen en forkjærlighet for oppdrettsanlegg, trolig fordi han lettere finner mat og fisk rundt disse anleggene. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Forskeren har fulgt med Hvaldimir fra starten av, og hadde helst sett at han holdt seg lenger nord, for å unngå tett befolkede områder. Blant annet på grunn av høy båttrafikk, som kan gjøre han mer utsatt for skader.

– Han beveger seg lengre og lenger bort fra sitt leveområde, og samtidig blir det flere og flere folk.

Rikardsen forteller at Hvaldimir oppholder seg lengre et sted dersom han får underholdning.

– Dette er en spesiell hval. Han tror nok mer at han er et menneske enn en hval.

– Så hvis han kommer i tettbefolkede områder, kan det hende han blir værende der. Og det kan føre til stress, legger han til.

Hvaldimir har tidligere fått kutt fra propeller, sier Rikardsen, men legger til at det virker som han har lært å holde seg unna dem nå. Foto: Inge Wegge / One Whale

– Vær forsiktig

Hvalforskeren kommer med en oppfordring til folk.

– Det er viktig at man forholder seg rolig rundt ham. Det bør ikke være for mange folk rundt ham heller. Det er en fantastisk opplevelse å få se ham, men man bør være forsiktig.

Han sier at dersom man skal klappe hvithvalen, så må man klappe på hodet hans.

– Unngå blåsehullet og munnen, for han kan få bakterier og bli syk.

Rikardsen fraråder også folk å gå i vannet med ham. Det er ikke anbefalt hvis man ikke har omfattende erfaring med dette fra tidligere, sier forskeren.