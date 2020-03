Hustadvika innfører nye tiltak

Hustadvika kommune innfører også hjemmekarantene i 14 dager for personer som ankommer fra Sør-Norge. Molde og Gjemnes kommune har tidligere søndag gjort det samme. Grunnen er at Hustadvika kommune ikke har påvist smittede personer, og påbudet er for å hindre import av smitte fra andre steder.