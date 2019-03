Hustad: – Vi er letta

For kort tid siden ble det kjent at Rauma kommune vant ankesaken mot Veidekke Entreprenør AS i lagmannsretten. Det gleder Rauma-ordfører Lars Olav Hustad. - Sånn umiddelbart så er vi selvsagt glade for at lagmannsretten har gitt oss medhold i det vi har vært klare på hele veien – at vi har holdt oss godt innenfor regelverket i anskaffelsesprosessen. Vi er letta over å ha fått medhold, men vi skulle gjerne vært denne saken foruten. Den har krevd mye tid, gitt mange bekymringer og skapt usikkerhet blant ansatte og innbyggere. Det er klart at dette utfallet gjør at forutsetningene for å kunne levere stabile og gode tjenester til innbyggerne våre er bedre enn om vi hadde tapt saken, sier Hustad.