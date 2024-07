Hustad vil på Stortinget - Nakken har svart nei

Tidlegare ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, har sagt ja til å stå på Høgre si liste til stortingsvalet i Møre og Romsdal i 2025.

Også ordføraren i Molde, Trygve Grydeland, har no svart at han vil stå på lista. Det same har Høgre sin gruppeleiar i kommunestyret i Molde, Ingeborg Forseth.

Heidi Nakken frå Vestnes som har lang erfaring som politikar, er ikkje blant dei som ønskjer å vere kandidat til stortingsvalet neste år.

Frå før er det kjend at Monica Molvær frå Ålesund som var tredjekandidat i 2021, har svart ja medan stortingsrepresentant Helge Orten og første vararepresentant Vetle Vang Soleim ikkje ønskjer attval.

Høgre i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei kandidatkåring mellom 29 politikar som har sagt ja. Den endelege lista blir avgjort på nominasjonsmøtet 2.november