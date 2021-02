Husstander i Surnadal i karantene

To husstander i Surnadal kommune er satt i karantene som følge av utbruddet av den engelske virusvarianten i Trondheim. I tillegg er en utenlandsk gjestearbeider vært i karantene uten at det ble påvist smitte, melder kommunen. Kommunen anbefaler innbyggerne å unngå reiser til Trondheim, Østlandet og Bergen som ikke er strengt nødvendige. Det gjelder til utbruddene er under kontroll.