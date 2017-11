Huset er over 6300 år gamalt

Hustuftene frå steinalderen som blei funne på Giske i september, viser seg å vere dei eldste intakte tuftene frå eldre steinalder her i fylket. Det runde huset på fire gonge fire meter blei bygd for 6300 til 6400 år sidan, har eit amerikansk laboratorium slått fast. Det var skal frå hasselnøtter i tuftene som avslørte den høge alderen. Fylkeskonservator Bjørn Ringstad seier at både arkeologar og kommunen er innstilte på at hustuftene blir bevarte for framtida og vidare forskning.