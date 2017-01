Husbrann i Tømmervåg i Aure

En person kom seg ut i god behold etter at det begynte å brenne i et hus i Tømmervåg i Aure 05:46 i dag tidlig. Det har vært kraftig røykutvikling og brannvesenet har nå kontroll. Det var ingen andre personer i huset enn den ene som altså kom seg ut og ble kjørt til sykehus for sjekk.