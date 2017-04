Brannen blei meldt like etter klokka 16.00 søndag. Då brannvesenet kom fram var det full fyr i bustaden, og det var fare for at brannen kunne spreie seg.

Etter kort tid kunne brannvesenet melde at alle hadde kome seg ut av bustaden.

Litt seinare blei også brannvesenet i Fræna kalla ut til staden.

Brannvesenet skal straks vere i gang med å sikre verdiane i bygget.

