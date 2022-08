Hus totalskadd i brann

Huset som byrja å brenne på Dale i Kristiansund er totalskadd. Det melder politiet. Brannvesenet har no kontroll på brannen og det er ikkje lenger fare for at brannen kan spreie seg. Politiet opplyser at det framleis er mykje røyk i området og oppfordrar dei som bur i nærleiken om å halde vindauge og dører lukka.