Hus evakuert etter ras.

Beboerne i et av husene på Glomset i Skodje ved fv.656 mellom Magerholm og Valle er evakuert etter et ras. En stein på flere tonn er oppdaget like ved inngangspartiet til det evakuerte huset, opplyser politiet. Det er foreløpig ikke aktuelt å evakuere flere hus. Det var en bilist som meldte fra om det lå et tre og noen steiner i vegen. Politipatruljen oppdaget deretter steinen ved det ene huset, sier Ragnvald Rasmussen ved politiets operasjonssentral. Geolog er på veg. Vegen er stengt og omkjøring via E39 er anbefalt.