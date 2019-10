En bilist som kjørte forbi Glomset natt til onsdag måtte stoppe da han så at det lå et tre og flere steiner i veibanen på fylkesvei 655 mellom Magerholm og Valle på Sunnmøre. Bilisten ringte politiet som sendte en patrulje til stedet.

Blokka er nesten like stor som en bil og ligger rett utenfor huset til familien. Foto: Marius André Stenberg / NRK

– Ved en parallell vei ned til et boligfelt oppdaget de en stor stein like ved et hus, sier operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Steinen veier flere tonn og havnet like ved inngangspartiet til huset der fire personer lå og sov.

Steinblokka har rast ned og hoppet over veien og autovernet før den stanset opp rett utenfor husveggen. Foto: Kristoffer Antonsen

Evakuert

Politiet kontaktet de som bor i huset, og evakuerte beboerne til et nærliggende hus. De vurderer fortløpende om flere hus i nærheten bør evakueres, men foreløpig avventer politiet situasjonen.

Den ene bilen som stod parkert utenfor huset har fått skader i raset. Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

– Vi har fått varslet folk som bor i andre hus i området, men foreløpig er det ikke snakk om å evakuere, sier Rasmussen.

– Vært ustabil lenge

Geolog Torkild Åndal i Statens vegvesen forteller at raset har løsnet femti til hundre meter over veien. Han mener steinblokka har vært ustabil lenge.

SPERRET: Vegvesenet har satt opp sperringer på begge sider av området der huset ligger. Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

– Dette er en blokk som har hengt på nåde på undersiden av et heng. Den har ikke støttet opp andre steiner. Denne har lagt på vippen ei stund, sier Åndal.

Blokka som har løsnet er ca. tre til fem kubikkmeter stor og har hoppet over autovernet og har havnet nede ved husene som ligger ti meter nedenfor veibanen.

Går mye steinsprang i området

Geolog i Statens vegvesen, Torkild Åndal sier at dette er et område med mye steinsprang. Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

Geologen i Vegvesenet mener nå at rasfaren er mindre enn den var før den store steinblokka raste ut og tror ikke det er fare for flere ras fra akkurat det samme området. Han har også fått bekreftet at noen andre blokker oppe i fjellsida, som kunne se litt utrygge ut, ligger stabilt til på en fjellhylle. Men området er kjent for å være ustabilt.

– Det har gått jevnt med steinsprang i dette området. Denne strekningen er ikke den beste vi har i fylket. Man kan aldri si at denne strekningen er helt trygg, sier Åndal.

Det er flere store steinblokker i området som etter hvert vil løsne. Men geologen vet ingenting om når dette kan skje.

– Betyr det at det bør settes inn sikringstiltak?

– I forhold til veien så har vi andre kriterier for å sette inn tiltak. Men vi gjør slike tiltak langs hele den strekningen her. Det er mindre tiltak for å øke sikkerheten for steinras og for at det ikke skal ligge steiner og trær i veien. Det er en uoversiktlig og svingete veistrekning der fartsnivået er høyt, så det at det kan ligge ting i veibanen her utgjør stor trafikkfare, sier Åndal.

Skal vurdere om det er trygt å bo der

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal nå se på bilder som Vegvesenet har tatt av rasstedet for å vurdere om de mener det er trygt for de som er evakuert å flytte hjem.

Fungerende regionsjef i NVE, Siss-May Edvardsen, sier til NRK like over klokka 11 at de nå venter på å få inn bilder fra rasstedet.

– Geolog vil se på de bildene og avgjøre om det er behov for ytterligere vurderinger på stedet.

Har hatt møte i beredskapsgruppa

Dag Olav Tennfjord (H) ordfører i Skodje kommune Foto: FOTOGRAF ENGVIG A.S / FOTOGRAF ENGVIG A.S

Ordfører Dag Olav Tennfjord (H) i Skodje sier at mannskap fra kommunen har bistått nødetatene siden meldingen om raset kom.

– Vi hadde folk tidlig ute. En nabo som bor i området bisto med å sperre veien i natt.

Onsdag morgen har kommunen hatt møte der de har blitt orientert om situasjonen. Tennfjord sier at det viktigste nå er å få klarlagt om det er sannsynlig at det vil komme flere steinsprang.

Vegen stengt

Det er ikke mye stein som ligger igjen på veien. Der ligger det igjen et tre som har blitt tatt av steinen på veien nedover. Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

Inntil videre er fylkesvei 655 mellom Magerholm og Valle i Skodje stengt. Geologen sier at de må rydde og legge ny asfalt på deler av veien før den kan bli åpnet. Statens vegvesen håper de kan få åpnet veien i løept av ettermiddagen. Omkjøring via E39 blir anbefalt.